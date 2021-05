Motivul incredibil pentru care un olandez se retrage din fotbal la doar 19 ani! Anuntul facut de jucatorul lui Feyenoord

Un fotbalist olandez a luat decizia de a se retrage din fotbal la doar 19 ani.

Este vorba despre Splinter de Mooij, legitimat la Feyenoord, care a anuntat ca se va retrage din fotbal. Motivul care sta la baza deciziei fotbalistului este legat de cealalta mare pasiune a tanarului.

Olandezul a transmis pe retelele de socializare ca va renunta la fotbal pentru a-si urma visul de a deveni medic.

"Cand am fost ales de Feyenoord in 2013 si apoi am semnat primul meu contract profesionist, visul meu de a deveni fotbalist profesionist a devenit realitate.

Dupa 7 ani minunati la Feyenoord, am informat clubul ca voi pleca pentru a transforma al doilea meu vis in realitate, si anume sa devin medic. Imi voi incepe studiile medicale in septembrie.

Multumesc Feyenoord, staff-ului de la Academia lui Feyenoord si Key Sports pentru pregatirea minunata pe care am primit-o. Si pentru coechipierii mei: multumesc pentru prietenie si pentru toate lucrurile prin care am trecut impreuna", a scris fotbalistul pe contul sau de Instagram.

Splinter de Mooij a adunat aproape 100 de aparitii in echipele de juniori si tineret ale lui Feyenoord, reusind 5 goluri. Fotbalistul are si 4 prezente in echipa nationala U18 a Tarilor de Jos.