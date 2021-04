"Nu-i inteleg pe romanii care fac asta!" Ce il supara pe 'eroul' Nita si ce spune despre retragerea lui Tatarusanu: "A venit ca un trasnet"

Florin Nita a declarat ca injuriile si criticile nu sunt constructive atunci cand vine vorba despre echipa nationala.

Chiar daca a fost cel mai bun jucator al Romaniei in meciurile cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, Florin Nita a vorbit despre contestatarii echipei nationale si despre cum jignirile afecteaza intreg lotul.

"Eu sunt un patriot si-mi iubesc tara si locurile de acasa. E neplacut cand noi, romanii, vorbim urat unii de altii, vorbim urat despre echipa naționala… Nu jucam singuri pe teren. Nu poti spune asa ceva despre naționala, ca suntem slabi, ca suntem nu-stiu-cum, ne fac in toate felurile… Lucrurile acestea nu-si au rostul.

In loc sa vina langa noi, sa ne sustina, sa fie acolo, unii romani aleg sa injure. Nu-i inteleg! Decat sa spui o vorba rea, mai bine spui una buna si eu sunt convins ca ar ajuta mai mult", a declarat Florin Nita pentru Fanatik.

Actualul portar al nationalei a vorbit si despre retragerea lui Ciprian Tatarusanu, care l-a surprins total.

"Sincer sa fiu, am vorbit cu Tatarusanu cu vreo jumatate de an inainte ca el sa ia aceasta decizie si chiar imi spunea ca vrea sa apere cat mai mult! Stirea cu retragerea lui a venit brusc, asa, ca un trasnet! M-a surprins tare. Apoi am vorbit cu el si mi-a zis ca asa a hotarat cu familia, dar e mai bine sa discute el despre acest subiect care-l priveste. Eu l-am inteles!"

In luna iulie a acestui an, Nita va implini 34 de ani, dar portarul nu se gandeste la retragere.

"Nu-mi sta gândul la asa ceva. Deocamdata ma focusez doar pe ce am eu de facut si cred ca asta e cel mai important. Bat moneda acum pentru ca nu vreau sa-mi para rau mai tarziu de ce puteam sa fac in anii astia si nu am facut. Poate joc pana la 40 de ani!"

Florin Nita si-a prelungit contractul inca 2 ani, pana in 2023, cu Sparta Praga, echipa pentru care evolueaza din 2018.