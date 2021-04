Larisa Iordache, premiata la Europeanul de gimnastica de la Basel! Ce trofeu a primit dupa retragerea din finala de individual compus

Larisa Iordache nu a putut evolua in finala de la individual compus la Campionatele Europene de gimnastica de la Basel.

In ciuda absentei cauzate de unele probleme medicale, sportiva romana a fost premiata, vineri, alaturi de irlandeza Rhys McClenaghan.

Celor doua le-a fost decernat un premiu special, SmartScoring Shooting Star, din partea partenerului forului european, prin intermediul directorului general al SmartScoring, Kamran Ramazanov.

Larisa Iordache, care a obtinut miercuri calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in urma concursului de calificare de la Basel, a castigat primul sau titlu european la senioare in 2012, la sol, obtinand aurul si cu echipa. Dupa ce a ratat Jocurile Olimpice din 2016, Iordache a revenit la Mondialele de la Montreal in 2017, dar s-a accidentat la calcaiul lui Ahile la incalzire.

Gimnasta a avut nevoie de o recuperare lunga, fiind pusa la un moment dat chiar cariera sa sportiva. Primii pasi catre revenire au fost facuti in urma cu patru luni, la Europenele de la Mersin, unde a castigat aurul la barna si sol, precum si argintul cu echipa si la sarituri.

Iordache a venit la Basel cu gandul la un singur lucru, noteaza site-ul Federatiei Europene de Gimnastica, un bilet la Jocurile Olimpice. Trebuia sa se claseze in cele doua locuri disponibile in calificarile la individual compus si nu au putut-o opri nici infectia la rinichi si nici febra.

Romanca are 16 medalii europene la 24 de ani, fiind a doua cea mai medaliata sportiva la acest nivel, dupa legendara rusoaica Svetlana Horkina. Larisa Iordache nu a putut primi personal distinctia oferita de SmartScoring, avand in vedere ca este internata in spital cu o infectie la rinichi.

Iordache a ratat finala de vineri la individual compus, dar este calificata si in finalele de la barna si sol, care sunt programate duminica.

