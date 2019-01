"Felicitari REGINEI Cristina Neagu!" MESSI Neagu, din nou cea mai buna jucatoare din Europa!

Jucatoarea CSM-ului a fost aleasa pentru a doua oara la rand cea mai buna handbalista din Europa. In 2010, 2015 si 2016, Cristina a fost desemnata si cea mai buna handbalista a lumii de IHF.

Mai mult de 10 000 de oameni au votat!

"Doar o jucatoare putea fi cea mai buna din Europa anul asta. Felicitari Reginei Cristina Neagu", a notat EHF pe contul de Twitter dedicat Campionatului European.

Cristina Neagu a suferit o accidentare grava in meciul cu Ungaria de la Euro. A fost operata la ligamente si va reveni pe teren abia la jumatatea lui 2018.



More than 10,000 fans have spoken.

Only one player could be the best female player this year. Congratulations Queen, @CristinaNeagu and thank all the handball fans that participated ???? #ehfcl pic.twitter.com/dzw6eDGyZC