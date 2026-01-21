Neamțul Alexander Nouri (46 de ani) a trecut de la statutul de antrenor de succes în prima ligă germană la cel de administrator a două restaurante McDonald's!

Fostul fotbalist a decis să renunţe temporar la profesia sa pentru o nouă experiență profesională. Nouri, care şi-a agăţat ghetele în cui în 2011 după o carieră de 13 ani, şi-a obţinut licenţa de antrenor în 2016 alături de Julian Nagelsmann (selecționerul Germaniei, la ora actuală).

Nouri a antrenat echipele VfB Oldenburg, Werder Bremen II, Werder Bremen, Ingolstadt, Hertha BSC (ca antrenor secund şi interimar), a fost secund la echipa naţională a Statelor Unite şi a activat, la Kavala (Grecia), ultima oară.

Pentru Nouri, cel mai important moment al carierei sale de antrenor a venit pe când avea 37 de ani. În 2016, a ajutat clubul său din copilărie, Werder Bremen, să evite retrogradarea cu o serie de 11 meciuri fără înfrângere, inclusiv 9 victorii.

Retrogradarea din Grecia, momentul care i-a schimbat drumul



După ce a terminat pe ultimul loc, în 2022, cu Kavala, Alexander Nouri a decis să-şi schimbe viaţa şi să-şi schimbe profesia, căutând o mai mare stabilitate în viaţa personală (ca antrenor, semnând contractul, semnezi şi concedierea).

Potrivit Agerpres, începând cu ianuarie 2026, el conduce două restaurante McDonald's în Herzogenrath, un oraş mic din Renania de Nord-Westfalia.

''Principiul de bază este acelaşi: trebuie să înţelegi cine este în faţa ta, ce îi motivează, ce trebuie să facă pentru a performa. În cele din urmă, ambele lumi se referă la a aduce oamenii împreună. În fotbal, jucătorii sunt cei mai importanţi; aici, angajaţii sunt cei mai importanţi'', a declarat Alexander Nouri pentru ziarul german Suddeutsche Zeitung.

