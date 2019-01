Messi, de neoprit! Starul argentinian a mai doborat un record! L-a depasit pe Raul Gonzalez!

Lionel Messi l-a depasit pe Raul in clasamentul victoriilor din La Liga.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Barcelona a avut parte de un meci greu pe terenul Gironei, dar s-a impus la final cu 2-0 prin reusitele lui Semedo si Messi. Dupa acest rezultat, starul argentinian ajunge la 328 de victorii in campionatul spaniol, depasindu-l pe fostul atacant de la Real Madrid, Raul Gonzalez.

Messi are acum 328 de victorii in 437 partide, in timp ce Raul paraseste podiumul cu 327 de victorii in 550 de meciuri. Liderul clasamentului este fostul portar al Realului, Iker Casillas. Desi a plecat in 2015 la Porto, spaniolul detine recordul de victorii in La Liga: 334 in 510 partide.

Locul doi este ocupat de fostul portar al Barcelonei, Andoni Zubizarreta, cel care are 333 de victorii in 622 de meciuri. Asadar, Messi se afla acum la doar 5 victorii distanta de Zubizarreta, la 6 de de Iker Casillas si este favorit sa preia conducerea in acest clasament.