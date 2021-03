Meci HORROR pentru Ozil in Turcia! A ratat dintr-o pozitie INCREDIBILA, apoi a iesit accidentat de pe teren! Cat va lipsi

Mesut Ozil a ajuns la Fenerbahce in aceasta iarna.

Mijlocasul are parte de un debut horror in Turcia. Fotbalistul, care nu a reusit niciun gol si niciun assist in cele 7 meciuri jucate in tricoul lui Fenerbahce, s-a accidentat in ultima partida.

In minutul 67 al meciului dintre Fenerbahce si Antalyaspor, fostul jucator al lui Arsenal a fost scos de pe teren pe targa dupa ce a acuzat dureri la glezna. Totul dupa o intrare a lui Fredy, din spate.

Potrivit jurnalistilor de la publicatia Goal, in urma accidentarii, mijlocasul ar fi nevoit sa stea departe de gazon pentru urmatoarele 6 saptamani, urmand sa lipseasca de la derby-ul cu Besiktas, programat pe 21 martie.

Inainte de a fi scos de pe teren, Ozil a avut o ocazie uriasa de a inscrie. In finalul primei reprize, cand goalkeeper-ul celor de la Antalyaspor era iesit din poarta, germanul a sutat pe langa bara, din interiorul careului.