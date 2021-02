Mesut Ozil e in mijlocul unui scandal! Ce a facut fotbalistul si de ce e acuzat de tradare de catre nemti

Transferat in aceasta iarna la Fenerbahce, fostul campion mondial nu are parte de liniste nici in Turcia.

Conform Marca, nemtii nu-l uita si nu-l iarta pe Ozil, dupa ce la prezentarea de la Fenerbahce a cantat imnul Turciei si s-a dezis de Germania si campionatul german.

"Cand aleg un drum, niciodata nu ma uit inapoi", a spus Ozil. Nascut in Germania din familie de origine turca, Ozil a jucat 92 de meciuri pentru nationala Germaniei, unde a marcat 23 de goluri si a castiga Cupa Mondiala in 2014.



Retras de la nationala in 2018 in urma unui scandal cauzat de o poza facuta alaturi de presedintele turc, Recep Tayyp Erdogan. Jucatorul a acuzat federatia germana de tratament rasist si de faptul ca nu l-a aparat in acest scandal.

Ozil a inceput fotbalul la Schalke, insa primul impact cu fotbalul 'mare' l-a avut la Werder Bremen. Transferat de Real Madrid de la Werder contra a 18 milioane de euro, a format unul din cele mai bune parteneriate din fotbalul mondial impreuna cu Cristiano Ronaldo.

A urmat transferul la Arsenal, pentru 48 de milioane de euro, unde a avut un start foarte bun, insa pe final nu a mai fost in planurile clubului si a fost lasat sa plece liber de contract la inceputul lui 2021.