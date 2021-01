Salariul INCREDIBIL pe care l-a acceptat Ozil pentru a semna cu Fenerbahce! Cat va castiga fostul star de la Real Madrid

Mesut Ozil, jucator in varsta de 32 de de ani, a fost cedat de Arsenal la Fenerbahce, dupa ce a intrat in ultimele 6 luni de contract.

Fostul jucator al londonezilor a dezvaluit ca mereu a dorit sa joace pentru echipa turca si ca ii sustine inca din copilarie. Pentru ca mutarea sa fie sa fie posibila, el a acceptat si micsorare a salariului. Ozil a semnat o intelegere valabila pe 3 ani si va incasa un salariu de 3 milioane de euro pe sezon.

El va primi de 5 ori mai putin fata de suma pe care o incasa in Premier League. La Arsenal, mijlocasul neamt castiga suma incredibila de 16 milioane de euro pe sezon, potrivit Goal.com.

Mai mult decat atat, Fenerbahce a fost de acord sa ii plateasca lui Arsenal alte 2 milioane de euro, daca din sezonul urmator, Ozil va indeplini anumite clauze din contract, potrivit sursei citate.

Ozil a castigat Cupa Mondiala cu Germania in 2014, plus alte 12 trofee. In toata cariera, noul jucator de la Fenerbahce a strans 600 de meciuri, a inscris 105 goluri si a oferit 2015 pase decisive.

Tweet Arsenal Turcia Fenerbahce Ozil Citeste si: