Cosmarul lui Mesut Ozil continua si la Istanbul! Ce s-a intamplat cu Fenerbahce de cand s-a transferat el

Campionul mondial din 2014 a lasat Arsenal pentru Fenerbahce, dar ghinionul pare sa il urmareasca si in Turcia.

Prezentata de Fenerbahce si de Mesut Ozil ca "un transfer de vis", mutarea starului turco-german incepe sa aduca aminte de ultimele 10 luni petrecute la Arsenal. Daca antrenorul Mikel Arteta il lasa in afara lotului la Londra, la Istanbul rezultatele si prestatia lui Ozil lasa mult de dorit. De cand Ozil a ajuns pe Sukru Saracoglu, "galben-albastrii" au inregistrat trei infrangeri in ultimele cinci meciuri, au pierdut pozitia de lideri in Super Lig si au cazut pe locul al treilea, au fost eliminati din Cupa Turciei, iar Ozil nu a reusit inca niciun gol si nicio pasa decisiva, in cele cinci partide jucate. Acesta a renuntat la salariul de 16 milioane de euro pe care il avea la Arsenal, pentru o remuneratie de 3 milioane de euro pe sezon in Turcia, doar pentru a-si relansa cariera, dar rezultatele nu se vad deocamdata.

Fostul international german de 32 de ani a venit liber de contract in perioada de mercato din aceasta iarna si a declarat ca Fenerbahce este clubul pe care il sustine din copilarie. Echipa condusa de Erol Bulut era in forma si castigase opt din primele noua meciuri ale sezonului, inainte ca Ozil sa semneze contractul, pe 23 decembrie 2020. Forma slaba a echipei, care ar trebui sa fie acum construita in jurul vedetei Ozil, a adus eliminarea din Cupa Turciei, dupa 1-2 cu Istanbul Basaksehir, in timp ce sansele la titlul asteptat din 2014 incep sa se micsoreze. In acest moment, clasamentul Super Lig este condus de Galatasaray (54 puncte / 25 meciuri), urmata de Besiktas (51p / 24m), Fenerbahce (51p / 25m) si Trabzonspor (48p / 25m), iar urmatoarea partida pentru echipa lui Ozil este impotriva lui Trabzonspor, pe 28 februarie, in deplasare.