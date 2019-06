Georgina Rodriguez isi uimeste din nou fanii de pe Instragram! VIDEO INCENDIAR pe internet! Cum s-a filmat iubita lui Cristiano Ronaldo!

Iubita lui Cristiano Ronaldo face senzatie in sala de forta.

Georgina Rodriguez se pregateste la fel de intens precum iubitul sau, Cristiano Ronaldo, si petrece mult timp in sala de forta. De cele mai multe ori, argentinianca se lasa filmata, iar clipurile sale atrag milioane de aprecieri.

Cristiano Ronaldo a scapat de acuzatiile de viol

Katheryn Mayorga a decis sa-si retraga plangerea in cazul presupusului viol care ar fi avut loc in 2009. Conform Bloomberg, Mayorga a renuntat la proces, insa avocatii ei nu au mentionat daca la mijloc a fost vorba de o intelegere intre parti. In septembrie, Mayorga a dezvaluit ca a fost violata de Ronaldo intr-un penthouse al unui hotel din Las Vegas in 2009.

Procesul a impiedicat-o pe Juventus, actuala echipa a lui Ronaldo, sa participe la International Champions Cup in Statele Unite. Ronaldo risca sa fie retinut de autoritatile americane pentru a fi anchetat.