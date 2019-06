Transfer URIAS pentru Bale! Dat afara de Zidane, Bale vine in Serie A sa se lupte cu Cristiano Ronaldo! Anuntul momentului in Italia

Gareth Bale ar putea ajunge in Serie A.

Bale nu mai este dorit de Zidane la Real in contextul in care tehnicianul francez incearca sa reconstruiasca din temelii echipa, astfel ca galezul ar putea ajunge in Italia. Potrivit presei spaniole, Antonio Conte il vrea pe Bale la Inter.

Jurnalistii spanioli noteaza ca Inter este dispusa sa-i ofere lui Bale acelasi salariu pe care il are acum la Real, iar Conte i-ar fi promis ca in jurul sau va cladi o noua echipa la Milano.

Bale a primit numeroase oferte in ultima perioada de cand a intrat pe lista neagra a lui Zidane, insa cea venita in Serie A pare a fi cea mai atractiva. 70 de milioane de euro este cota lui Bale in acest moment.