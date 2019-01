Castigator de Champions League cu Barcelona, transferat la o echipa din Liga 1! A lucrat cu Pep Guardiola si acum vine in Romania! Cu cine a semnat!

Spaniolul a fost antrenat de Pep Guardiola si a fost coleg cu Messi.

Portarul spaniol, Ruben Mino Peralta, a semnat un contract pe un an si jumatate cu Politehnica Iasi. Goalkeeperul a evoluat pentru Barcelona, a fost antrenat de Pep Guardiola si coleg cu Messi si Ibrahimovic.

Noul transfer al Iasiului a ajuns in Romania miercuri seara, iar astazi a facut vizita medicala. Dupa ce doctorii au decis ca nu exista probleme, Mino a plecat in cantonamentul din Antalya, unde s-a alaturat lotului condus de Flavius Stoican.

Ruben Mino este portarul de 30 de ani care a evoluat la juniorii Barcelonei intre anii 2000 si 2008, iar intre 2008 si 2012 a aparat de 74 de ori pentru echipa secunda a catalanilor. In anul 2010, spaniolul a fost in lotul primei echipe si a aparat intr-o singura partida: in turul Supercupei Spaniei, meci jucat impotriva celor de la Sevilla. Unicul gol al echipei conduse atunci de Pep Guardiola a fost marcat de suedezul Zlatan Ibrahimovic. La retur, locul lui Ruben Mino a fost luat de titularul incontestabil, Victor Valdes.