Banii englezilor nu pot cumpara totul! Guardiola, dupa ce l-a ratat pe De Jong: "Nu ai cum sa te bati cu Barca si Real!"

Guardiola l-a vrut pe De Jong la Manchester City, dar Barcelona a castigat pana la urma lupta pentru semnatura mijlocasului de 21 de ani.

De Jong ajunge in vara pe Camp Nou, in schimbul sumei de 75 de milioane de euro, la care se adauga bonusuri de cel mult 11 milioane de euro.

Guardiola spune ca Barcelona si Real Madrid vor avea intotdeauna un avantaj pe piata transferurilor in fata unor cluburi ca Manchester City, cu banii bani multi dar fara traditia gigantilor din Spania.

"Este aproape imposibil sa te bati cu Barcelona si Madrid. Asta pentru ca sunt cluburi cu mare prestigiu, care evolueaza intr-un campionat extraordinar. Asta e, pana la urma jucatorii trebuie sa aiba libertatea de a alege unde vor sa joace".

