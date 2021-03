Francezii au aflat ce salariu COLOSAL cere Mbappe pentru a pleca de la PSG! Un GIGANT al Europei s-ar fi retras deja din competitia pentru starul francez

Kylian Mbappe este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din lume.

Francezul de 22 de ani va intra peste 3 luni in ultimul an de contract cu Paris Saint-Germain si din acel moment va putea sa negocieze cu orice club pentru a se transfera din postura de jucator liber de contract in iunie 2022.

Cluburile cele mai interesate de starul francez par a fi in acest moment Liverpool, Real Madrid si Manchester City. Echipa antrenata de Guardiola pare insa sa fie descurajata de salariul pe care l-ar cere Mbappe si ar face un pas inapoi.

Potrivit L'Equipe, campionul mondial ar solicita un salariu net de 36 de milioane de euro, adica aproximativ 700.000 de euro pe saptamana, exact cat castiga si coechipierul sau Neymar.

Conform sursei citate, desi Guardiola l-ar dori pe Mbappe in contextul in care Aguero cel mai probabil va parasi Etihad in vara, insa englezii se tem ca salariul sau ar creea tensiuni la nivelul vestiarului.

In acest context, se pare ca se va desfasura o lupta in doi pentru semnatura fotbalistului lui PSG. Real Madrid are nevoie de un suflu nou in atac, in contextul in care dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo toata presiunea a cazut pe umerii lui Benzema.

Eden Hazard este mai mult accidentat, in vreme ce Asensio, Isco, Vinicius sau Rodrygo nu au reusit sa arate un nivel extraordinar de joc in benzi.

De asemenea, este posibil ca Liverpool sa caute sa faca anumite modificari in atac dupa sezonul catastrofal pe care il are in Premier League. Se vorbeste tot mai mult despre posibilitatea ca Mohamed Salah sa fie vandut, astfel incat echipa de pe Anfield ar strange banii necesari pentru Kylian Mbappe.