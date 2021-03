Ianis Hagi i-a cucerit definitiv pe scotieni! Romanul a fost declarat deja 'REGE' pe Ibrox! Ce au scris jurnalistii despre el dupa titlul castigat de Rangers

Rangers a castigat al 55-lea titlu din istorie si primul dupa 10 ani in Scotia.

Echipa antrenata de Steven Gerrard a avut un sezon fabulos, in care nu a pierdut niciun meci in campionat si in Europa League si a devenit campioana matematic cu 6 etape inainte de finalul campionatului.

La acest parcurs a contribuit intr-o masura importanta si Ianis Hagi. Internationalul roman a marcat 6 goluri si a oferit nu mai putin de 9 pase decisive, fapt remarcat in mod special si de presa din Scotia.

Jurnalistii de la The Scottish Sun au facut o analiza a tuturor fotbalistilor lui Rangers dupa titlul castigat de echipe de pe Ibrox Park. La Ianis au remarcat capacitatea sa de a oferi pase decisive, numindu-l chiar 'regele assist-urilor' dar si golurile decisive marcate in momente importante ale sezonului.

De asemenea, jurnalistii au evidentiat faptul ca fotbalistul roman a avut cele mai bune evolutii atunci cand a jucat pe postul de mijlocas ofensiv in zona centrala, in spatele varfurilor, ci nu atunci cand a fost folosit in banda.

"Vedeta din Romania a fost transferat definitiv in aceasta vara dupa ce imprumutul lui s-a dovedit un real succes.

El a fost regele assist-urilor pentru Rangers, dar a marcat si goluri cruciale precum cele din victoriile cu Hibernian si St Johnstone. A stralucit atunci cand a jucat in spatele atacantilor", au scris jurnalistii de la The Scottish Sun.

Pentru Ianis Hagi urmeaza duelul cu colegul sau de la nationala Romaniei, Nicolae Stanciu. Meciul dintre Slavia Praga si Glasgow Rangers va fi arbitrat de o brigada condusa de Ovidiu Hategan si va fi transmis LIVE TEXT pe www.sport.ro.