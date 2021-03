Iencsi nu a mai suportat si a spus TOT dupa ce a fost dat afara de la Rapid! "O sa spun ce s-a intamplat acolo! In cazul meu, e josnic!"

Adrian Iencsi a vorbit despre perioada nefericita pe care a petrecut-o pe banca Rapidului.

El a fost demis de pe banca echipei din Giulesti in luna octombrie a anului trecut si a adus acuzatii grave la adresa cunducerii echipei. Fostul entrenor nu este de acord cu modul in care a fost tratat de oficialii echipei si sustine ca ar fi meritat sa aiba la dispozitie mai mult timp. Mai mult decat atat, Iencsi spune ca anumiti oameni din cadrul clubului ar fi asteptat rezultate negative pentru a putea critica.

"Probabil ca va veni o zi in care o sa spun tot ce s-a intamplat acolo. Sunt foarte multi oameni care au lovit. Parca au asteptat niste rezultate negative facute de noi, de mine, cat am fost eu antrenor, au lovit foarte dur, ceea ce nu e corect.

Noi am avut niste rezultate exceptionale in primele patru etape. Am fost foarte surprins de ceea ce s-a intamplat atunci. Parca totul a fost asteptat. Ok, judeci un antrenor dupa o anumita perioada, dupa rezultate in linie, demiti antenorul, inteleg acest lucru. In cazul meu, e josnic. De aia sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, dar nu le spun, pentru ca echipa asta are nevoie de liniste", a declarat Adrian Iencsi, la ProSport.

Rapid nu a inregistrat nicio victorie in 2021, iar Adrian Iencsi vorbit despre rezultatele slabe ale giulestenilor.

"N-ar trebui sa arda nicio casa. E normal ca fanii sa fie dezamagiti. Ei vor ca echipa sa lupte, nu neaparat sa castige. Toata lumea sa fie incurajata in aceste momente grele, atat baietii cat si staff-ul tehnic. Echipa e in grafic, cu o victorie poti ajunge pe locul 3.

Mai sunt 3 meciuri in care ar putea sa obtina maximum de puncte. Au capacitatea de a obtine trei victorii. Valoarea lotului este net superioara celorlalte echipe din Liga 2.

Nu stim daca Nicolae Grigore s-a simtit rau, poate nu a avut puterea sa vorbeasca dupa meci. Noi cred ca gandim gresit: daca antrenezi la Liga 3 sau Liga 2 si ai oferta de la Liga 1 se spune ca ai adus auntrenor de esalon inferior. Cand antrenezi direct in Liga 1, cica nu ti-ai facut rodajul… E foarte greu sa acumulezi experienta… Antrenorii tineri trebuie incurajati tot timpul", a mai spus Adi Iencsi.