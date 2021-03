"Am fost 'mort' 6 luni dupa ce a picat transferul!" Ce fotbalist roman a fost aproape de a juca pentru Real Madrid

Real Madrid este unul din cele mai importante cluburi de pe planeta, iar madrilenii au reusit sa castige Champions League de 13 ori, record absolut.

Fiind o echipa la care majoritatea fotbalistiilor viseaza sa joace, Real Madrid a avut in componenta doar un fotbalist roman in toata istoria, acesta fiind Gheorghe Hagi.

Insa, lucrurile se puteau schimba, cel putin asta spune Razvan Rat, fostul fundas stanga al lui Sahtior Donetsk, care povesteste cum a ratat transferul la echipa "blanco".

"Nu e o enigma. Doar pentru faptul ca Sahtior a schimbat preturile de cateva ori. A plecat de la opt milioane de euro si s-a ajuns la 15. Era doar o chestie de principiu.

Au fost niste intelegeri la inceput, dupa aceea s-a schimbat modificarea, cum se spune, si Real a considerat ca e neprofesionist din punctul asta de vedere. Asta se intampla in 2009, cand Bernd Schuster a ajuns la Real Madrid, in anul in care Roberto Carlos pleca de la Real Madrid la Fenerbahce.

Bernd Schuster, omul care m-a adus la Sahtior, a insistat ca eu sa fiu inlocuitorul lui Roberto Carlos. Am avut un of, sase luni dupa ce s-a ratat transferul am fost 'mort'", a povestit Rat, pentru Look Sport.

Razvan Rat a strans 113 selectii pentru natioanala Romaniei si este unul din cei mai apreciati jucatori romani din ultimii 20 de ani.

La nivel de club, fotbalistul a evoluat pentru Rapid, FCM Bacau, Sahtior, West Ham, Rayo Vallecano, Paok Salonic si ACS Poli, iar cele mai bune performante le-a reusit in Ucraina, alaturi de Mircea Lucescu, unde a castigat, printre altele, si ultima editie a Cupei Uefa, in 2008-2009.