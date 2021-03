Cand va fi gata noua arena din Giulesti! Anuntul facut de CNI! "La momentul actual s-a inceput montajul scaunelor!"

Lucrarile stadionului din Giulesti au intrat in fazele finale, iar Compania Nationala de Invesitii a dezvaluit cand se va putea face receptia stadionului.

Noua arena a Rapidului se fla in programul pentru EURO 2020 si va fi gata in aceasta primavara, mai exact in a doua jumatate a lunii mai. CNI a anuntat ca in acest moment a inceput montarea scaunelor, iar dupa 15 aprilie va fi pus gazonul.

"La momentul actual s-a inceput montajul scaunelor de la tribuna est. De asemenea, au fost demarate si lucrarile de infrastructura ale terenului de joc, mai exact lucrarile de drenaj. Gazonul va putea fi pus in amplasament dupa finalizarea lucrarile de infrastructura si anume lucrarile de drenaj, incalzire si irigare.

In functie de conditiile meteorologice care pot influenta progresul lucrarilor de infrastructura, preconizam ca montarea gazonului sa inceapa dupa data de 15 aprilie. Predarea obiectivului de investitie catre beneficiar va avea loc dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor este planificata sa inceapa in a doua jumatate a lunii mai", a anunta CNI pentru DigiSport.

Rapid nu a reusit sa obtina nicio victorie in 2021 si este pe locul 7 in Liga 2, cu 27 de puncte, fiind la egalitate cu Petrolul Ploiesti.