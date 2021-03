Tuchel a INNEBUNIT din cauza propriului jucator! "Cat mai stai in partea stanga? Tu joci in dreapta! Chiar nu intelegi?" Ce au surprins camerele la televizor

Camerele TV l-au surprins pe Thomas Tuchel in timp ce il certa pe Timo Werner. Atacantul adus in vara pentru 53 de milioane de euro si noul manager neamt al lui Chelsea au fost protagonistii unei faze care a devenit virala.

Fostul jucator din Bundesliga inca incearac sa isi gaseasca locul in echipa londonezilor, iar antrenorul lui i-a transmis sa joace in partea dreapta a atacului in partida cu Everton. Vazand ca varful german nu intelege ce are de facut, Tuchel l-a 'scuturat' putin in minutul 26.

"Timo, cat mai stai in partea stanga? Tu joci in dreapta, dar in ultimele 15 minute ai stat numai in stanga. Chiar nu intelegi?", i-a strigat Tuchel atacantului in limba germana, potrivit dailymail.

Only good thing about empty stadiums is hearing what managers say & Tuchel was having none of Werner:

"Timo, how long are you staying on the left? You’re playing on the right! The last 15 mins you’ve only been on the left! Don’t you understand?"

