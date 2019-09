Florentino Perez si Al-Khelaifi, intalnire de gradul 0 la Paris! Soarta lui Neymar si Mbappe se poate decide dupa meciul din grupele UCL

PSG - Real Madrid e livetext pe www.sport.ro de la ora 22:00!

PSG si Real Madrid se vor intalni diseara in grupele UEFA Champions League, iar acest lucru este un prilej pentru sefii celor doua cluburi sa discute despre schimburile de interes pentru ambele tabere.

In mod traditional, presedintii echipelor care se confrunta se intalnesc la masa de pranz. Aceasta intalnire este un bun prilej pentru Florentino Perez si Nasser Al-Khelaifi sa discute despre "afacerile" care se anunta a fi bombele urmatoarei perioade de transferuri, scrie Marca.

Cei de la Real Madrid ii monitorizeaza atent pe Neymar si Mbappe. Chiar daca Neymar a fost aproape de revenirea la Barcelona in aceasta vara, brazilianul a ramas la Paris, insa nu pare a avea viitor la campioana Frantei, dat fiind faptul ca este la cutite cu oficialii clubului si cu suporterii echipei.

Relatia dintre Florentino Perez si Nasser Al-Khelaifi este una extraordinara, total opusa fata de cea dintre seic si cei de la Barcelona, astfel incat exista o mare posibilitate ca PSG sa accepte sa vanda celor de la Real Madrid pentru un pret mai bun decat cel din ofertele facute Barcelonei.

Daca Neymar vrea sa plece de la Paris din cauza felului in care este privit acolo, Mbappe a declarat in aceasta vara ca ia in considerare sa plece de la PSG, pentru a incerca ceva nou si a demonstra noi lucruri cu un alt club.

PSG - Real Madrid se joaca marti seara, de la ora 22:00, in grupele UEFA Champions League. Partida poate fi un test determinant pentru turnura pe care o vor lua lucrurile in ceea ce priveste eventualele transferuri intre cele doua cluburi.