"Neymar Sr, du-te si vinde-l pe fiul tau la prostitutie!" Ultrasii lui PSG, nemilosi cu brazilianul. VIDEO

Neymar a fost titular cu Strasbourg pe Parc des Princes, insa ultrasii lui PSG nu l-au iertat. Brazilianul a fortat o revenire la Barcelona in aceasta vara, iar francezii nu-l mai vor in echipa.

Ei au afisat un banner cu un mesaj adresat tatalui lui Neymar, cel care ii este si impresar. "Neymar Sr, du-te si vindet-i fiul in Vila Mimosa", e mesajul afisat de ultrasii din peluza. Vila Mimosa e o zona celebra de prostitutie din Rio de Janeiro.

Un val de fluieraturi si huiduieli s-a putut auzi din peluza si in momentul in care numele lui Neymar a fost prezentat la statie.

PSG Ultras to Neymar Senior: “Go & sell your son in Vila Mimosa (an area of Rio de Janeiro known for prostitution)!” #PSGRCSA pic.twitter.com/FtHMxQU9Kh

Excellent footage from our man @leedavey99 from inside the Virage Auteuil where the biggest ultra group watches matches upon the announcement of Neymar’s involvement in the XI. pic.twitter.com/4EtcfD236u