Neymar le-a dat REPLICA ultrasilor lui PSG care l-au jignit: "Toate meciurile mele vor fi in deplasare!" Ce le-a transmis

Jignit de ultrasii lui PSG pentru ca a vrut sa plece la Barcelona, Neymar i-a adus victoria echipei din Paris cu un gol spectaculos marcat in prelungiri.

Fanii lui PSG nu l-au ratat pe Neymar pentru faptul ca a fortat o revenire la Barcelona. "20 de milioane de euro ca sa te intorci la Messi. Fara c***e la Paris", a fost mesajul afisat de fanii francezi. Neymar le-a dat replica perfecta. A marcat spectaculos pe spate in prelungirile partidei cu Strasbourg, cand scorul era 0-0.



Neymar: Toata lumea stie ca am vrut sa ma intorc la Barcelona

"Nu am niciun mesaj pentru suporteri. Ii inteleg. Daca vor sa ma huiduie, foarte bine, sa o faca. Sunt trist. Din acest moment, stiu ca voi juca toate meciurile de acasa ca in deplasare. Dar suporterii nu trebuie sa se concentreze pe mine, suntem o echipa. Toata lumea stie ca am vrut sa plec de la PSG, am fost foarte clar in aceasta privinta", a spus Neymar dupa reusita din meciul cu Strasbourg.

