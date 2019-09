PSG - REAL MADRID | Zidane nu putea primi o veste mai proasta! Inca un star s-a accidentat si e OUT pentru meciul de foc din grupele UCL

Lista accidentatilor continua sa creasca la Real Madrid.

Infirmeria continua sa se umple la Real Madrid. Marcelo este ultimul care a iesit din calculele lui Zinedine Zidane.

Brazilianul a fost diagnosticat cu cervicodorsalgie post-traumatica, adica o durere de spate cronica, dependenta de tratament. Anuntul a fost facut chiar de oficialii clubului, intr-un raport medical.

Cei de la Real Madrid nu au facut publica si perioada de absenta pentru Marcelo, insa este putin probabil ca el sa joace miercuri in duelul cu PSG din grupele UEFA Champions League, scrie Marca.

Tratamentul pentru problema lui Marcelo implica anti-inflamatoare si odihna.

Durerile au inceput dupa ce Marcelo a cazut in duelul din campionat cu Levante. Atunci el a continuat sa joace, insa dupa investigatiile medicale a primi diagnosticul de mai sus.

In absenta lui Marcelo, Mendy este solutia lui Zidane pentru partea stanga. Ar fi debutul lui Mendy in UCL in tricoul Realului.

Accidentarea lui Marcelo il pune pe brazilian pe lista lunga a absentilor din lotul echipei de pe Bernabeu pentru meciul cu PSG. Isco, Valverde, Modric, Asensio, Sergio Ramos si Nacho nu vor fi nici ei pe teren, fie din cauza accidentarilor, fie din cauza cartonaselor galbene.