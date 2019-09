Decizia FIFA si UEFA in cazul lui Postolachi! Atacantul vandut de PSG la Lille, disputat de Romania si Moldova! Tatal jucatorului: "Vrea sa joace pentru Romania"

Virgiliu Postolachi (19 ani) este blocat pentru moment de FIFA si UEFA. El vrea sa joace pentru nationala Romaniei, dar Federatia Moldoveana de Fotbal isi doreste ca el sa evolueze pentru Republica Moldova.

Atacantul Virgiliu Postolachi (19 ani), fotbalist cumparat de Lille de la PSG in vara, nascut in Republica Moldova, dar cu origini si in Romania, spera sa afle cat mai repede pentru ce nationala va fi eligibil.

Virgiliu Postolachi a obtinut in 2019 cetatenia romana si a transmis ca vrea sa evolueze in nationala Romaniei. Dosarul sau se afla pe masa FIFA si UEFA, iar FRF sustine ca nu a primit inca un raspuns pozitiv din partea celor doua foruri.

Tatal lui Postolachi: "Romanii nu ne-au mai dat niciun semn"

Oleg Postolachi, tatal atacantului de la Lille, a spus pentru ProSport ca oficialii federali nu i-au mai dat niciun semn jucatorului.

"Cand dansii aveau nevoie sa ne faca sa alegem sa jucam pentru Romania ne cautau si de trei ori pe saptamana. Chiar l-au trimis si pe domnul Geolgau la Paris. Acum nici macar domnul Geolgau nu ma mai suna. Nu am mai vorbit nici cu dansul de foarte mult timp. Nici nu stiu in ce stagiu este acel litigiu, dar timpul trece si uitati ca baiatul meu nu este selectionat de nimeni.

Fiul meu vrea sa joace pentru Romania, dar nici nu mai poate sa astepte la nesfarsit. Daca cei de la Bucuresti nu se grabesc, atunci vom fi nevoiti sa luam o decizie cat mai repede", a spus Oleg Postolachi.

Stoichita: "FIFA si UEFA nu ne dau OK-ul"

Mihai Stoichita, director tehnic in cadrul FRF, sustine ca FIFA si UEFA nu au acordat inca permisiunea Federatiei Romane de Fotbal pentru a-l convoca pe Postolachi la echipele nationale.

"Eu ii inteleg supararea lui Oleg Postolachi, dar noi am facut tot ce e posibil omeneste pentru baiatul lui. Ne-am dorit foarte tare ca Virgiliu sa joace pentru Romania. Geolgau s-a zbatut foarte tare, Mirel Radoi s-a dus si l-a urmarit. A vrut sa il selectioneze, dar nu ne putem juca cu legea. Nu avem dreptul de la FIFA si UEFA, chiar daca el are cetatenia romana. Cei din Moldova au reusit sa il blocheze", a spus Stoichita, potrivit Gazetei Sporturilor.