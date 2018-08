ULTIMA ORA | Real Madrid si-a luat in sfarsit atacant dupa despartirea de Ronaldo! Mariano, noul Cristiano!

Real Madrid l-a rascumparat pe dominicanul Mariano de la Lyon.

Real Madrid a facut in sfarsit un transfer notabil in ofensiva, acolo unde a ramas descoperita dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo.

Presa spaniola anunta ca formatia de pe Bernabeu l-a rascumparat pe dominicanul Mariano Diaz, care a mai jucat la echipa a doua a clubului si care a fost cedat anul trecut la Olympique Lyon, unde a marcat 21 de goluri.

Realul pastrase in momentul cedarii lui Mariano la Lyon 35% din drepturile sale federative si va plati acum 23 de milioane pentru a rascumpara si restul de procente.

Mutarea vine in contextul in care jurnalistii spanioli au scris in ultimele zile ca Sevilla este disputa sa dea 40 de milioane de euro pentru Mariano.

Realul a avut prima optiune pentru rascumpararea fotbalistului.

Peste 50 de goluri a marcat Mariano Diaz la echipele de juniori ale lui Real Madrid in 5 ani.