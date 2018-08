Ronaldo cumpara un club din La Liga: a batut deja palma si va plati 30 de milioane €

Brazilianul Ronaldo este foarte aproape sa cumpere clubul Real Valladolid, in schimbul a 30 de milioane de euro, anunta astazi mai multe publicatii din Spania.

Ronaldo a batut deja palma pentru tranzactie, iar preluarea clubului s-ar putea oficializa pana la sfarsitul acestei saptamani.

Brazilianul ar urma sa ocupe functia de presedinte la Real Valladolid.

Ronaldo a petrecut sase sezoane in Spania, la Barcelona si Real Madrid.

Nou promovata Valladolid are un singur punct dupa doua etape - a facut egal cu Girona si a pierdut etapa trecuta in fata Barcelonei, scor 0-1.

Ronaldo is on the verge of buying Real Valladolid for €30mhttps://t.co/AwU4PU6MkT