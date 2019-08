Dybala le-a infuriat si pe Juventus, si pe Manchester United! Ce s-a intamplat in timpul negocierilor

Cei de la Marca si Sky Sports dezvaluie care e situatia schimbului Lukaku - Dybala.

Juventus si Man United au ajuns la un acord pentru un schimb intre Lukaku si Dybala iar belgianul s-a inteles cu campioana Italiei. Singurul lucru care mai ramane e acordul lui Dybala.

Una dintre marile surprize pe piata transferurilor in aceasta vara a prins contur in ultima saptamana: un schimb de atacanti intre Juventus si Manchester United, cu Romelu Lukaku ajungand langa Cristiano Ronaldo iar Paulo Dybala la echipa lui Ole Gunnar Solskjaer.

Cele doua cluburi au ajuns la un acord iar Lukaku s-a inteles cu oficialii lui Juventus. Insa mutarea are sanse mari sa pice! Motivul? Paulo Dybala! Conform celor de la Marca, agentul jucatorului a reusit sa-i infurie atat pe oficialii lui United, cat si pe cei ai lui Juventus!

Prima oferta salariala a celor de la United a fost de 9 milioane de euro, in timp ce agentul lui Dybala a solicitat 12 milioane de euro. In momentul in care United a acceptat termenii impusi de Dybala, agentul jucatorului a cerut un comision de 15 milioane de euro iar mutarea a intrat in impas!

Dybala joaca la 2 capete

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Paulo Dybala nu vrea sa plece de la Juventus, fiind determinat sa arate ca poate fi un jucator de top la campioana Italiei. Insa argentinianul considera ca postul care i se potriveste cel mai bine, de numar 10, nu se pliaza cu sistemul lui Maurizio Sarri. Antrenorul italian ar dori sa-l reprofileze pe Dybala.

Astfel, mutarea depinde de 2 elemente cheie: ca discutia dintre Paulo Dybala si Maurizio Sarri care va avea loc luni sa il convinga pe jucator sa plece iar agentul sau sa renunte la o parte din comision.