Prima "victima" a lui Cristiano Ronaldo la Juventus! Dybala este gata sa plece: "Mai multi jucatori nu se simt bine acolo"

Fratele lui Paulo Dybala a anuntat ca atacantul argentinian este gata sa plece de la Juventus.

Juventus a castigat al 8-lea titlu consecutiv in Italia insa sezonul nu a fost unul la inaltimea asteptarilor. Considerata favorita la castigarea UEFA Champions League dupa transferul lui Cristiano Ronaldo, Juve a fost eliminata in sferturi de Ajax Amsterdam!

Una dintre deceptiile sezonului pentru Juve a fost Dybala. Acesta se pregateste de plecare, echipe precum Man United, Bayern Munchen, Atletico Madrid, PSG, Inter sau Liverpool fiind interesate de transferul lui. Fratele lui, Gustavo, a dezvaluit ca relatia cu Cristiano Ronaldo nu este cea mai buna.

"Da, sunt sanse mari ca el sa plece de la Juventus. Absolut, are nevoie de o schimbare. Nu pot spune unde va merge. Evident ca nu e fericit acolo. Paulo nu este singurul, mai multi jucatori nu se simt bine acolo.



Cristiano este un tip grozav si nu au avut niciodata probleme. Au o relatie buna. Sunt insa niste neintelegeri tactice, sa nu uitam ca joaca pe o pozitie similara" a spus Gustavo Dybala pentru Futbolemico.

Dybala a avut un sezon dezamagitor

Paulo Dybala a jucat in 28 de partide de Serie A in acest sezon, reusind doar 5 goluri si 6 assist-uri! Cu un an inainte, el marcase 22 de goluri pentru Juve.

Dybala s-a simtit mai bine in UEFA Champions League, acolo unde a reusit tot goluri, insa in doar 9 partide.