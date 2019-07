Juventus i-a stabilit un "pret XXL" lui Dybala! PSG vrea sa-l aduca in locul lui Neymar! Cat cere campioana Italiei

RMC anunta ca Paulo Dybala este principala tinta a celor de la PSG dupa rezolvarea ultimului transfer.

Juventus a luat decizia in ceea ce il priveste pe Paulo Dybala. Atacantul argentinian va fi cedat in aceasta vara, insa numai daca vine o oferta pe placul oficialilor campioanei Italiei. Conform RMC, Dybala este principala tinta pentru PSG in acest moment, dupa ce a fost rezolvat transferul lui Idrissa Gueye de la Everton.

La 4 ani dupa ce a fost adus de la Palermo, Dybala este aproape de despartirea de Juventus dupa un sezon complicat in care nu a mai avut randamentul dorit, fiind eclipsat in atacul lui Juve de Cristiano Ronaldo. Dybala nu este disperat sa plece, insa ar accepta un pas nou in cariera, scriu si cei de la Gazzetta dello Sport.

Juventus i-a stabilit un "pret XXL" lui Dybala, dupa cum scriu italienii: 100 de milioane de euro! In afara celor de la PSG, Tottenham a intrat in cursa pentru semnatura lui Dybala, finalista din sezonul trecut al UEFA Champions League fiind determinata sa depaseasca sezonul excelent 2018/2019.