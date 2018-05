Cristiano vs. Messi vs. Salah! Primii doi dau batalia directa in El Clasico. Cum arata cifrele si cine e in avantaj

Ronaldo si Messi si-au impartit ultimele 10 Baloane de Aur. Dupa un deceniu de dominatie a acestora, Salah este primul jucator cu sanse reale la castigarea trofeului.

Mohamed Salah, noul star al lui Liverpool, are o mare sansa la castigarea Balonului de Aur, daca ii va aduce lui Liverpool trofeul Ligii Campionilor. Chiar si asa, el este creditat cu sansa a treia in acest moment.

Publicatia britanica Goal.com a facut o scurta analiza a luptei, concentrandu-se mai mult pe duelul Ronaldo - Messi, mai ales ca cei doi se vor duela duminica seara, in El Clasico.

Ronaldo si Messi si-au impartit ultimele 10 Baloane de Aur, iar acum cauta suprematia.

Duelul Ronaldo - Messi in goluri marcate

Messi si Ronaldo au cifre apropiate cand vine vorba de goluri. Starul Barcelonei a marcat de 43 de ori in actuala stagiune, in toate competitiile, in timp ce Ronaldo a punctat de 42 de ori. Messi a avut nevoie de 51 de partide, iar Ronaldo de doar 41.

Ronaldo are 15 goluri in UEFA Champions League, in timp ce Messi are doar 6 si a fost eliminat inca din faza sferturilor. Pe de alta parte, Messi are 32 de reusite in La Liga, iar Ronaldo 24.

In 2018, Ronaldo a dat 26 de goluri in 19 meciuri, iar Messi 24 in 26 partide.

Assisturi

Messi sta mai bine ca Ronaldo la capitolul pase decisive. Argentinianul are 17 assisturi in toate competitiile, iar Ronaldo doar 8.

12 pase decisive a dat Messi in La Liga, doua in UCL si trei in Cupa Spaniei.

De cealalta parte, Ronaldo are 5 pase decisive in La Liga si 3 in UCL.

Trofee

Real Madrid a castigat in acest sezon Supercupa Spaniei, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor, dar englezii nu cred ca acestea vor conta prea tare in stabilirea Balonului de Aur.

Pe de alta parte, Messi a castigat Cupa Spaniei cu Barca si este aproape campion.

Concurentul Salah

Egipteanul Salah este singurul contracandidat cu sanse reale la castigarea Balonului de Aur. Acesta are 43 de goluri in 49 de partide si a condus-o pe Liverpool catre finala UCL.

Cine e in avantaj?

Goal.com il da pe Messi ca fiind cu un pas in fata lui Ronaldo in acest moment. Messi este castigator al Cupei Spaniei si virtual campion in La Liga.

Pe de alta parte, daca Ronaldo nu va castiga UCL, va ramane fara un trofeu important, lucru care ar constitui un mare dezavantaj.