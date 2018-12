Ce nebunie! Cum poate fi facut primul transfer de 200 de milioane din 2019! Real Madrid poate da lovitura

Doi Hazard se pot transfera in aceasta iarna iar mutarile sunt strans legate una de cealalta!

Real Madrid viseaza la transferul lui Eden Hazard - dupa o prima parte a sezonului mai degraba dezamagitoare, singurul plus fiind victoria de la Mondialul Cluburilor, Florentino Perez este hotarat sa faca o mutare importanta pe piata transferurilor iar Hazard este prima varianta.

Conform RMC Sport, mutarea poate avea loc chiar in iarna. Insa transferul lui Eden Hazard depinde de ... Thorgan Hazard! Fratele mai mic al jucatorului de la Chelsea este dorit de Borussia Dortmund. Aducerea lui Thorgan ar insemna elibararea lui Pulisic iar americanul este vazut ca inlocuitorul ideal la Chelsea pentru Eden Hazard, astfel ca fosta campioana a Angliei ar accepta sa-si cedeze starul la Real!

Thorgan Hazard este la Gladbach din 2014, insa in ultimele 2 sezoane a devenit liderul echipei - dupa ce a marcat 10 goluri in 33 de etape in sezonul trecut, in actuala stagiune are deja 8 goluri dupa 17 partide.