Inter vrea sa transfere un fotbalist important de la Real Madrid! Ce jucator este dorit pe San Siro! "Este o onoare"

Italienii au planuri mari pentru perioada de mercato.

Marco Asensio se afla pe lista de transferuri a celor de la Inter Milano. Spaniolul este asteptat pe San Siro in aceasta iarna, insa nu este interesat de oferta italienilor.

Cei de la AS scriu ca tanarul fotbalist se simte onorat de interesul lui Inter, insa conform agentului sau, el nu o va parasi pe Real Madrid in perioada urmatoare: "Este o onoare ca un club precum Inter sa fie interesat de Marco. Nu stiu daca este adevarat, dar in acest moment jucatorul nu intentioneaza sa plece de la Madrid".

Marco Asensio este fotbalistul care a jucat cele mai multe meciuri pentru Real Madrid in 2018, 54 si a jucat in 11 din 17 partide in acest sezon de La Liga. Din 2016 si pana acum, Asensio a castigat 8 trofee importante alaturi de madrileni.