Cel mai PROST penalty batut vreodata! A LUFTAT de la 11 metri, dar a iesit pasa si gol! Arbitrul a luat apoi o decizie incredibila cu VAR

Un moment cu adevarat nemaivazut a avut loc in prima liga din Israel.

Schema lui Cruyff de la penalty, repetata la ani distanta de Leo Messi si Luis Suarez, a putut sa fie vazuta in prima liga din Israel in duelul dintre cei de la Bnei Yehuda si Maccabi Tel Aviv. La scorul de 1-0 pentru oaspeti, arbitru a decis sa acorde penalty dupa un hent evident in careu.

Omer Atzili si-a asumat responsabilitatea executarii penalty-ului, insa a avut una dintre cele mai slabe executii vazute vreodata! El a alunecat si a atins mingea, cea care a sarit in lateral! Unul dintre coechipierii lui Atzili a fost pe faza si a trimis mingea in poarta! Sarbatoarea a inceput pentru Maccabi, cea care este deja campioana.

Insa bucuria nu a durat prea mult - arbitrul a decis sa vada reluarea fazei pe un ecran si apoi a anulat reusita! Motivul? Arbitrul a decis ca Atzili a atins mingea cu ambele picioare, lucru care nu este permis! Pana la urma, Maccabi a reusit victoria cu 2-0 dupa golul reusit de Cohen in prelungiri.