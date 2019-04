Gicu Grozav din Paraguay, dat afara dupa un penalty ratat! Cum a putut sa execute intr-un moment decisiv: VIDEO

Episodul Gicu Grozav s-a repetat in Copa Sudamericana.

Clubul paraguayan Independiente de Campo Grande l-a dat afara pe venezueleanul Brendix Parra din cauza unui penalty ratat! Acesta a executat prin scarita in meciul din Copa Sudamericana impotriva echipei columbiene La Equidad si a ratat.

Parra a avut o executie slaba, iar portarul a aparat fara probleme.

Conducerea lui Independiente mizase pe un parcurs lung in aceasta competitie, pentru a imbunatati situatia financiara a clubului. "Calificarea ar fi adus o suma frumoasa pentru fiecare jucator. In plus, clubul a pierdut 200.000 de dolari dupa aceasta eliminare. Il dam afara fiindca vrem sa trecem peste acest episod", a explicat presedintele Heriberto Gamarra.

Jucatorul venezuelean regreta decizia conducerii. "A fost un dus rece. Este o situatie foarte grea, dar viata merge mai departe. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat si imi pare rau pentru fani, insa urez mult succes clubului", a afirmat el la postul de radio ABC 730.





Dinamo l-a dat afara pe Grozav din acelasi motiv



In finalul lui 2018, Dinamo l-a dat afara pe Gicu Grozav din acelasi motiv. Atacantul a ratat un penalty in meciul din Cupa Romaniei contra formatiei Miercurea Ciuc, din liga a treia. Dinamo a fost eliminata la loviturile de departajare.