"Nu inteleg de ce joaca asa! A dat un singur gol, din penalty!" Jucatorul care nu isi revine dupa venirea lui Teja! Antrenorul celor de la FCSB, criticat

Mihai Teja risca sa fie dat afara de la FCSB daca echipa nu castiga titlul. FCSB are 5 puncte sub CFR Cluj, cu 4 etape inainte de finalul sezonului.

Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, l-a criticat pe Mihai Teja pentru modul in care il foloseste pe Florin Tanase. Criticile lui Dica vin dupa ce Becali a amenintat ca il va demite pe Teja.

”L-am urmarit acum, in ultima perioada, nu inteleg de ce coboara foarte mult. Pentru ca el joaca al doilea varf si, de multe ori, ajunge langa mijlocasii centrali. Sau chiar langa fundasii centrali, ajunge sa isi ia mingi, sa paseze el. Cred ca ar trebui sa stea mai mult in ultimii 30 de metri, pentru ca are calitate, este un bun finalizator, poate sa ajunga la finalizare. Coboara foarte mult si depune foarte mult efort. Dupa ce am plecat eu, el are un gol marcat in 11 metri. Foarte putin” a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Laudat de Becali

Florin Tanase este insa unul dintre putinii jucatori care au scapat de criticile lui Gigi Becali in 2019. Mai mult, patronul celor de la FCSB a criticat decizia de a nu-l convoca pe Tanase pentru partidele cu Suedia si Feroe.

"Opinia mea este ca Tanase e cel valoros jucator, care face diferenta, care alearga 12 kilometri, face faza defensiva, dribleaza” spunea Gigi Becali in urma cu o luna.