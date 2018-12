Cel mai NEBUN meci de Boxing Day l-a avut Celtic! Era 1-1 in minutul 75, pana la final s-a marcat NON-STOP

Lupta la titlu in Scotia este mai echilibrata ca niciodata!

Celtic a castigat cel mai spectaculos meci al zilei in deplasarea de la Aberdeen. Echipa lui Brendan Rodgers a pastrat prima pozitie in clasament dupa 4-3 pe terenul echipei cu care Sir Alex Ferguson castiga Cupa Cupelor in 1983.

Sinclair a deschis scorul in minutul 6, pentru May sa egaleze pentru gazde din penalty in minutul 24. In ultimul sfert de ora a fost nebunie - Celtic a facut 2-1 prin acelasi Sinclair in minutul 76, pentru ca Cosgrove sa egaleze din nou in minutul 83, tot din penalty! Celtic a dus scorul la 4-2 in doar 2 minute prin reusitele lui Edouard si acelasi Sinclair! In prelungiri, Ferguson a redus din diferenta, insa Aberdeen nu a reusit apoi sa si egaleze.

Celtic a trecut pe primul loc in urma victoriei, cu 42 de puncte. Rangers poate ajunge la 41 de puncte daca o invinge pe Hibernian, in timp ce Kilmarnock poate ajunge la 38 de puncte daca invinge la Motherwell.