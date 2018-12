Declaratie SOC a lui Dica: "Am informatii despre anumite persoane" Ce s-a intamplat in timpul meciului cu CFR

Fostul antrenor de la FCSB a lansat o ipoteza surprinzatoare.

Nicolae Dica a vorbit in aceasta seara pe larg, pentru prima data dupa evenimentele de la finalul meciului cu CFR Cluj. Dica a facut o declaratie neasteptata, lasand de inteles ca mai multe persoane au fost interesate ca el sa nu mai fie antrenorul echipei ros-albastre. Fostul antrenor de la FCSB sustine ca are informatii care dezvaluie faptul ca anumiti suporteri au fost indrumati sa-i ceara demisia in timpul meciului cu CFR.

Dica a dat de inteles ca mai multe elemente au contribuit la despartirea sa de FCSB, nu numai situatia de la club si neintelegerile cu patronul echipei.

"Si aseara, echipa nu cred ca a facut un joc rau. Am avut doar ghinion cu CFR aseara, pentru ca rezultatul este mincinos. Plec pentru ca este momentul pentru o schimbare la echipa, sa vina altcineva. Publicul a strigat demisia, dar incepand de la anumite persoane pe care eu le-am avut in spate cateva luni si care ma duc cu gandul in alta parte. Nu vreau sa continui mai mult. Am ceva informatii in acest moment. Am informatii si din perioada Mirel Radoi si am informatii acum. Acum, mi-au sosit astazi niste informatii despre anumite persoane. Dar nu vreau sa vorbesc mai mult de atat. Nu pot sa vorbesc daca nu am anumite lucruri concrete", a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.