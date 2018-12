Alex Ionita are parte de sarbatori fericite! Golul din meciul cu FCSB este cadoul sau de Craciun! Totusi, Steaua este preferata lui!

Alex Ionita a vorbit despre golul din meciul cu FCSB.

Crescut in Giulesti, in spiritul Rapidului, Alex Ionita si-a facut cel mai frumos cadou de sarbatori: golul inscris din penalty contra rivalei FCSB. Ionita si-a dorit enorm sa execute lovitura de penalty si a reusit sa o transforme fara probleme: "Ma bucur ca am reusit sa imi fac un Craciun fericit cu aceasta victorie si cu golul marcat".

Jucatorul CFR-ului petrece acasa de sarbatori si nu uita traditia colindatului: "Voi merge acasa sa fac bradul cu fratele meu. Am fost si cu Steaua, nu pot sa asociez echipa cu colindul, e o prostie", a spus Ionita.

Fotbalistul a vorbit despre dorintele pe care le are pentru viitor, spunand ca si-ar dori ca intr-o zi sa castige titlul de campion cu Rapid si s-ar vedea jucand in Spania.

"Ar fi ca un vis pentru mine sa ma antreneze Pancone. Pancu este o legenda a Rapidului, alaturi de Nico, Sapunaru. Aici m-am nascut, aici am crescut si sper ca intr-o zi sa revin la Rapid. Imi place foarte mult fotbalul spaniol, acolo cred ca m-as incardra cel mai bine", a concluzionat Alex Ionita.