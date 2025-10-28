Tradiţionala etapă de "Boxing Day", 26 decembrie (a doua zi de Crăciun), din campionatul de fotbal al Angliei este în pericol de dispariţie în acest an, din cauza cerinţelor televiziunilor, informează EFE.

Potrivit ziarului britanic The Times, intenţia posturilor de televiziune care deţin drepturi de difuzare pentru Premier League, Sky Sports şi TNT Sports, este să aibă un singur meci care să se dispute vineri, 26 decembrie, în acest an. Scopul este ca majoritatea meciurilor din etapa respectivă să fie programate sâmbătă şi duminică, zilele cu cele mai mari audienţe.

În aceste condiţii, 26 decembrie 2025 va fi ziua cu cele mai puţine meciuri în liga engleză începând din 1982, în condiţiile în care anul trecut s-au disputat nu mai puţin de opt meciuri de "Boxing Day".

Acum zece ani, Boxing Day însemna toate cele zece meciuri ale etapei pe 26 decembrie



Ultima dată când toate cele zece meciuri ale unei etape din Premier League s-au jucat pe 26 decembrie a fost în 2015.

Conform contractului cu posturile de televiziune, 33 de etape din acest sezon trebuie să se dispute în weekend şi doar cinci la mijlocul săptămânii, aşa că Premier League, pentru a respecta acest acord, trebuie să programeze meciuri sâmbătă, 27 decembrie şi duminică, 28 decembrie.

În 2026, "Boxing Day'' va reveni la normal în prima ligă engleză, deoarece cade într-o zi de sâmbătă, aşa că se aşteaptă ca majoritatea meciurilor să se joace în acea zi, scrie Agerpres.

Restul diviziilor inferioare ale fotbalului englez, de la a doua la a cincea, au toate meciurile programate pentru 26 decembrie, aşa cum este tradiţia.

