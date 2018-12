Moment BIZAR la un meci din Anglia! Ce a fost asta?! :)) Cum au fost surprinsi pe teren doi jucatori | VIDEO

Partida disputata astazi in Liga a 2-a din Anglia a fost una extrem de spectaculoasa, cu rasturnari de situatie, goluri impresionante si faze inexplicabile. Liderul Leeds United s-a deplasat pe terenul lui Aston Villa, ocupanta locului 11, si s-a vazut condusa cu 2-0 inca din minutul 17, acesta fiind si scorul pauzei.

Dupa iesirea de la cabine, jucatorii lui Leeds au aratat de ce sunt lideri in Championship, iar pana la finalul meciului au reusit sa intoarca scorul. Golul decisiv a fost marcat in minutul 95 si a declansat nebunia pe banca oaspetilor.

Un moment mai putin obisnuit s-a petrecut in minutul 37, atunci cand Leeds a beneficiat de o lovitura libera de la marginea careului. Langa balon se aflau Alioski si Hernandez, doi dintre cei mai importanti jucatori ai oaspetilor. Alioski a facut atunci un gest inexplicabil, incercand sa il muste pe coechipierul sau chiar inainte de executarea loviturii. Fanii din intreaga lume se intreaba ce a incercat sa faca mijlocasul lui Leeds. "Imi poate explica cineva ce naiba se intampla aici?", a scris un fan pe Twitter.

Can someone please explain what the hell is going on here? #AVFC #Leeds @SkysSportNewsHQ pic.twitter.com/FW5mlGWJVm