BREAKING NEWS! IFAB a facut anuntul OFICIAL! Echipele vor putea face CINCI schimbari pe meci 

Schimbarea este temporara, insa necesara din cauza pandemiei de coronavirus care a pus fotbalul pe pauza pentru mai bine de doua luni.

Marile ligi de fotbal ale Europei se pregatesc de reluarea campionatelor, mai putin Ligue 1 care a decis suspendarea definitiva a sezonului in curs si a desemnat-o campioana pe PSG.

Bundesliga este primul campionat din TOP 5 care se reia incepand cu data de 15 mai.

Echipele vor putea face schimbarile de trei ori in intervale diferite de timp in timpul meciului, pentru a preveni pierderea timpului. De asemenea, in cazul meciurilor cu prelungiri, se va adauga o schimbare extra.

