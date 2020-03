Schimbari drastice la Arsenal! Mikel Arteta renunta la 4 staruri in vara si aduce un jucator de viitor

Arsenal traverseaza o perioada slaba, iar Arteta pregateste schimbari radicale la echipa.

Clubul englez se afla momentan pe locul 10 in campionat si a fost eliminata din Europa League de Olympiakos. Pentru prima data in utlimii 25 de ani, "tunarii" risca sa nu joace in cupele europene.

Mikel Arteta vrea neaparat sa il transfere pe Okun Kokcu de la Feyenoord in schimbul a 27 de milioane de euro, dar clubul englez are nevoie sa isi mareasca bugetul de transferuri. Daily Mail anunta ca antrenorul "tunarilor" vrea sa renunte la 4 jucatori in vara. Matteo Guendouzi, Sokratis si Ainsley Maitland-Niles sunt ca si plecati de la Arsenal. De asemenea, Arteta vrea sa il vanda pe Mesut Ozil, jucatorul cu cel mai mare salariu de la echipa. Guendouzi a cazut in dizgratia tehnicianului in urma anumitor probleme disciplinare, dupa ce jucatorii au revenit din pauza de iarna.



Pe langa Kokcu, Arsenal vrea sa il mai aduca pe Jonathan David, atacantul lui Gent, jucator pe care Arteta il vede ca posibil inlocuit al lui Pierre-Emerick Aubameyang.

Tweet Arsenal Mikel Arteta Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!