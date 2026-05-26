I-a fost furat pașaportul la nuntă și nu ajunge în cantonamentul naționalei înainte de Cupa Mondială

Pe 11 iunie va începe cea mai așteptată competiție din lumea fotbalului, Cupa Mondială, ediție care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Cu două săptămâni înainte de startul turneului final, o națională care va participa la Cupa Mondială se confruntă cu o situație neașteptată.

Saud Abdulhamid, fundașul dreapta care în acest sezon a evoluat la Lens sub formă de împrumut de la AS Roma, se află pe lista preliminară alcătuită de selecționerul Arabiei Saudite, Georgios Donis, și cel mai probabil urmează să facă parte din lotul final al arabilor, având în vedere că este unul dintre cei doi jucători care evoluează în Europa. Celălalt este extrema Marwan Al-Sahafi, împrumutat în acest sezon la Royal Antwerp de la Al-Ittihad.

În acest sezon, Abdulhamid a contribuit cu trei goluri și opt pase decisive în 31 de meciuri într-un sezon de excepție pentru Lens, care a cucerit Cupa Franței și s-a calificat în Champions League de pe locul doi în Ligue 1. 

Internaționalul saudit trece printr-o situație neplăcută cu doar câteva zile înainte de Cupa Mondială. După încheierea sezonului în Franța, Abdulhamid a călătorit în Amsterdam pentru a se căsători, însă s-a petrecut un lucru neașteptat. 

Prin intermediul unui comunicat oficial, Federația Saudită de Fotbal a anunțat că mașina fotbalistului a fost spartă în capitala Olandei și i-au fost furate mai multe bunuri, printre care și pașaportul. 

Din acest motiv, Saud Abdulhamid nu a reușit până în momentul de față să ajungă în cantonamentul Arabiei Saudite. Federația a anunțat că îi este alături lui Abdulhamid și că lucrează deja cu Ministerul Sportului și cu Ambasada Arabiei Saudite din Olanda pentru a obține actele necesare pentru fotbalist în cât mai scurt timp, astfel încât acesta să ajungă în cantonament cât mai repede.

