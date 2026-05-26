Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile"

Amir Kiarash
La French Open 2026 (24 mai – 7 iunie), lumea tenisului și-a luat la revedere de la doi coloși: Stan Wawrinka (Elveția, 41 de ani, 113 ATP) și Gael Monfils (Franța, 39 de ani, 218 ATP).

Timpul nu iartă pe nimeni! French Open 2026 tocmai ne-a reamintit acest lucru, odată cu eliminările suferite de veteranii circuitului, Stan Wawrinka și Gael Monfils.

Amândoi au fost învinși, în turul I, în ceea ce a fost ultima lor apariție pe zgura pariziană. Dar în ciuda vârstei, atât Wawrinka, cât și Monfils, au făcut show, la Roland Garros. Mai pe românește spus, au fost învinși cu fruntea sa! 

Wawrinka a stat pe teren peste 3 ore, la cei 41 de ani pe care îi are: 3-6, 6-3, 3-6, 4-6 cu Jesper De Jong (Olanda, 25 de ani, 106 ATP).

Monfils, favoritul publicului francez, a fost și mai tare! Pentru că s-a duelat cu conaționalul său, Hugo Gaston (25 de ani, 118 ATP) timp de 3 ore și 22 de minute: 2-6, 3-6, 6-3, 6-2, 0-6.

Specialiștii, fascinați de doi jucători magnifici

Pentru Wawrinka, a 21-a apariție pe tabloul French Open a fost și ultima. El rămâne cu titlul cucerit, la Paris, în 2015, plus o finală (2017) și semifinală (2016).

Gaël Monfils a avut 19 prezențe pe tabloul principal, iar cele mai bune rezultate le-a înregistrat în 2008 (semifinale) și în 2009, 2011 și 2014 (sferturi).

La plecările celor doi coloși de la French Open, ei au fost salutați de experții Eurosport, postul care transmite turneul de la Roland Garros.

Stan Wawrinka a jucat ultimul său meci, la French Open

Despre eliminarea lui Stan Wawrinka:

*Mats Wilander: Este foarte, foarte trist să-l vedem pe Stan Wawrinka luându-și rămas bun, pentru că este o plăcere să-l urmărești. Probabil jucătorul meu preferat din punct de vedere al loviturilor, dintre toți jucătorii, atunci când era în forma sa maximă. Îmi plăcea să-l urmăresc pe Stan Wawrinka jucând atunci când era considerat outsider. O carieră incredibilă. Evident, l-a învins pe Novak Djokovic aici, pe Rafael Nadal în Australia și pe Djokovic din nou în SUA. Să câștigi trei turnee de Grand Slam învingându-i pe cei trei mari este pur și simplu incredibil. Poate că este vorba de cei cinci mari, pentru că el aparține acelui grup alături de Andy Murray. Era ca un tren.

*Alex Corretja: Nu mai e la fel de rapid ca înainte, iar serviciul său nu mai are aceeași forță. Dar cu toții îl iubim pe Stan. Am crescut cu impresia că acest puști are un rever cu o singură mână extraordinar, despre care se vorbește peste tot în lume. Era foarte dificil să câștigi un turneu de Grand Slam cu o asemenea lovitură, având în vedere că el era singurul, cu excepția lui Roger Federer, care o folosea. Am fost impresionat de evoluția lui Stan. Obișnuia să lovească bine mingea și să o lovească foarte tare. Returul lui era foarte specific, trimitea mingea înapoi cu multă înălțime. Cu siguranță, va rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari jucători din toate timpurile.

Gael Monfils a jucat ultimul său meci, la French Open

Despre eliminarea lui Gael Monfils:

*Mats Wilander: Incredibil. De necrezut. Un final foarte frumos pentru cariera sa la Roland-Garros. Nu-mi vine să cred că Gael Monfils a reușit să revină de la 0-2 la seturi la vârsta lui. Arăta ca Gael de odinioară. Iar Hugo Gaston și-a jucat rolul. A fost foarte distractiv să-l urmăresc jucând tenis.

*Jim Courier: Are atâtea opțiuni. Uneori, când un jucător are atâtea opțiuni, este dificil să se organizeze. Aceasta a fost întotdeauna una dintre provocările lui Gael: încercarea de a-și descoperi identitatea ca jucător. Reacția publicului la ceea ce este capabil să facă spune tot. Am văzut atât de multe puncte de acest fel de-a lungul carierei sale, în care spectacolul oferit de Gael era pur și simplu uimitor, iar energia pe care publicul o aducea, se alimentau reciproc.

*Chris Evert: Este unul dintre cei mai talentați jucători. E acrobatic, e spectaculos. Iar când juca atât de bine și de constant, era foarte greu de învins. E dificil să joci împotriva lui pentru că e atât de imprevizibil, nu știi ce lovitură va scoate din mânecă. Te trezești că te uiți la el în loc să te uiți la minge, pentru că este atât de magic pe teren. Ne oferă întotdeauna divertisment.”

*Henri Leconte: Caracterul său, mentalitatea sa, felul în care se comportă pe teren... Este un tip atât de simpatic și ne va lipsi generozitatea sa, umorul său și tenisul său – pur și simplu talent pur.

