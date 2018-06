Aruncat de stelisti, si-a gasit imediat echipa! Portughezul Artur Jorge se va bate cu Porto si Benfica

Fundasul portughez Artur Jorge (23 de ani) va juca in prima liga a tarii sale.

Adus pentru a intari defensiva lui Nicolae Dica, portughezul Artur Jorge a jucat doar 90 de minute in Liga I intr-un intreg sezon. El si-a dat autogol la debut, iar de atunci Becali l-a scos din echipa.

Jorge, care a fost imprumutat de la Braga, s-a intors in aceasta vara in tara natala, iar ieri a semnat cu o noua echipa.

Vitoria Setubal, locul 14 in ultimul sezon al Ligii Sagres, a anuntat transferul fundasului.



Artur Jorge a semnat pana in 2021.

4 aparitii a bifat Artur Jorge in total la FCSB: 1 meci in Liga I si 3 in Cupa Romaniei.