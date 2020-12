Aparitii SURPRIZA in top 10 cei mai buni antrenori din 2020! Cine este pe locul 1 dupa un sezon de VIS

A fost realizat topul celor mai buni antrenori din 2020.

Anul 2020 a fost unul dificil si ciudat pentru fotbal, competitiile sportive fiind intrerupte, iar fanii neavand voie sa mearga pe stadion pentru a-si sustine favoriti din cauza pandemiei de coronavirus.

Jurnalistii americani de la ESPN au stabilit, insa, cine sunt cei mai buni tehnicieni din acest an, tinand cont de performantele incredibile reusite de unele dintre cele mai bune echipe din Europa, cum ar fi Bayern, Real Madrid sau Liverpool.

Asadar, din top 10 nu puteau lipsi Hansi Flick, Zinedine Zidane, Pep Guardiola sau Jurgen Klopp, care este chiar pe locul 1.

Una dintre aparitiile surpriza in clasamentul celor mai buni antrenori ai anului este Julian Nagelsmann, tehnicianul in varsta de doar 33 de ani care a dus-o pe RB Leipzig pana in semifinalele Champions League in sezonul 2019/20.

Iata cum arata top 10 cei mai buni antrenori ai anului 2020:

10. Carlo Ancelotti (Everton)

9. Zinedine Zidane (Real Madrid)

8. Julen Lopetegui (Sevilla)

7. Diego Simeone (Atletico Madrid)

6. Marcelo Bielsa (Leeds)

5. Julian Nagelsmann (RB Leipzig)

4. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

3. Pep Guardiola (Manchester City)

2. Hansi Flick (Bayern Munchen)

1. Jurgen Klopp (Liverpool)