Mircea Lucescu a rabufnit la conferinta de presa! "Domnisoara, de cat timp esti in fotbal?" Ce l-a enervat pe antrenorul lui Dinamo Kiev 

Echipa lui Mircea Lucescu lupta pentru un loc in primavara europeana impotriva celor de la Ferencvaros.

Inaintea ultimei partide din grupele Champions League, antrenorul roman a fost protagonistul unui moment incredibil la conferinta de presa.

Intrebat daca l-ar putea avea ca secund la Dinamo Kiev pe antrenorul lui Ferencvaros, Sergiy Rebrov, Lucescu a ripostat in fata jurnalistei care i s-a adresat.

"Domnisoara, de cat timp esti in fotbal? Cum crezi ca un antrenor principal, care mai are si succes, ar putea veni secundul meu la Dinamo Kiev? Este imposibil, ar fi un mare pas inapoi.

Viitorul lui este sa ajunga principal la Dinamo Kiev. El poate reveni in orice moment la Dinamo Kiev sa antreneze", a declarat Mircea Lucescu.

Echipa romanului nu trebuie sa piarda meciul programat marti, de la ora 22:00, pentru a se clasa pe locul 3 in grupa si a se califica in 16-imile Europa League. Lucescu stie ce trebuie sa faca jucatorii sai pentru a merge in primavara europeana.

"Trebuie sa ne schimbam atitudinea si sa nu repetam greselile facute in meciul tur cu Ferencvaros. Trebuie sa jucam numai la victorie, nu poate exista alta optiune pentru noi. Ferencvaros este o echipa foarte buna, nu au ajuns intamplator in grupele Ligii Campionilor.

Cred ca suntem la acelasi nivel cu Ferencvaros. In privinta lotului, sper sa-l am la dispozitie pe Buyalsky. Totodata, Zabarny si Sirdorchuk revin dupa suspendari", a adaugat Mircea Lucescu.