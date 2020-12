"Vreau sa fie clar!" Pjanic, declaratii de nemultumire chiar inainte de duelul cu fosta sa echipa, Juventus! Cum a replicat antrenorul Koeman

Barelona se va duela marti seara contra lui Juventus in ultima etapa din grupa G.

Ambele echipe nu trec printr-o perioada foarte buna in campionat si incearca sa-si revina in forma in Champions League. Barcelona a pierdut surprinzator in deplasarea cu Cadiz, scor 1-2, iar Miralem Pjanic a intrat in minutul 78. Mijlocasul bosniac este nemultumit de statutul pe care il are la Barcelona, iar inainte de partida contra fostei sale echipe, Juventus, si-a declarat nemultumirea.

"Vreau sa joc mai des. Sincer, chiar nu inteleg de ce suntem in situatia de fata, dar vreau sa fie destul de clar, imi doresc sa joc mai mult", a declarat Pjanic.

Antrenorul Ronald Koeman a vorbit despre situatia mijlocasului, spunand ca rolul sau la Barcelona este cu totul diferit fata de cel de la Juventus si ca trebuie sa-si imbunatateasca jocul.

"Rolul sau in echipa nu poate fi comparat cu cel pe care el il avea la Juventus. Barcelona are un stil de joc total diferit. Incetul cu incetul el va progresa, nu am dubii in privinta lui", a declarat Ronald Koeman.

Barcelona are 3 puncte in fata celor de la Juventus, iar torinezii trebuie sa castige la 3 goluri diferenta pentru a se califica de pe primul loc. Daca Barca face egal sau invinge, se va califica in optimi din postura de lider si va avea un adversar mai facil.