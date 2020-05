Anuntul UEFA dupa ce s-a scris ca echipele din campionatele incheiate vor fi obligate sa joace in preliminariile cupelor europene: "Vrem sa clarificam totul!"

UEFA nu a fost incantata de decizia unor ligi de a incheia sezonul prematur.

Franta, Belgia si Olanda au decis sa suspende definitiv campionatul din cauza pandemiei de coronavirus si au numit campioana echipa de pe primul loc. UEFA, prin presedintele Aleksander Ceferin a recomandat ligilor sa incheie sezonul pe teren, insa nu toate au tinut cont de acest aspect.

Ceferin a vorbit intr-un interviu pentru beIN Sports, acolo unde a declarat: "Echipele care nu au incheiat sezonul ar trebui sa treaca prin preliminarii daca vor sa participe in sezonul urmator in Champions League".

UEFA a clarificat situatia, aununtand ca declaratia presedintelui a fost interpretata gresit, iar sistemul de calificare a ramas acelasi.

"Cu tot respectul asupra modului in care au aparut anumite lucruri intr-un interviu cu beIN, UEFA isi doreste sa clarifice ca presedintele Ceferin a spus despre cluburile din ligile incheiate ca va trebui sa fie pregatite pentru preliminarii pentru sezonul urmator. Nu a mentionat si nici nu a insinuat o schimbare in sistemul de calificare in competitile organizate de UEFA", scrie forul european.

Astfel, PSG si Marseille sunt calificate direct in grupele Champions League, dupa ce si-au asigurat primele doua locuri.